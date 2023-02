Choc nell'Agrigentino: è morto il dj Paolo Carraggi, è stato stroncato da un infarto

Choc nell'Agrigentino per la morte di Paolo Carraggi, conosciuto come Paolo Dj. Originario di Grotte, aveva 38 anni, di giorno lavorava in un'azienda che produce arredi per la casa, mentre di sera faceva il dj. Lascia la moglie e due piccoli figli. L'uomo è stato stroncato da un infarto mentre si trovava a casa e vani sarebbero stati i tentativi di soccorso per rianimarlo.

Innamorato della sua famiglia e della musica, così come testimoniano le tante foto pubblicate sul proprio profilo Facebook, era molto noto in tutta la provincia per le sue esibizioni in diversi locali.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto testimoniare vicinanza alla moglie del dj e ai piccoli figli. Tra i primi, il presidente del Consiglio comunale di Grotte, Aristotele Cuffaro: "A nome dell'intero consiglio comunale porgo le più sentite condoglianze alla famiglia Carraggi per la prematura scomparsa del caro amico Paolo. Attonito e con il cuore lacerato apprendo la tragica notizia. Uno dei figli migliori della nostra cittadina ci ha lasciati improvvisamente straziando l'intera comunità. Alla moglie Federica, ai due piccoli figli, ai genitori, al fratello Angelo e alla sorella Loredana vada il mio immenso abbraccio. Non ci sono parole di conforto che possano placare il dolore di una vita, inspiegabilmente, rubata ai propri cari".

Marco Brunco, su Facebook, ha scritto: "Quando una persona cara ci lascia per sempre è un momento difficile da superare. I sentimenti che ci attraversano alla notizia di un amico defunto sono strazianti e solo con il sostegno delle persone che ci circondano possiamo farcela. Non ci sono parole e altro per dare conforto alla moglie per superare un momento così difficile dove lascia lei e i sue due piccoli. Paolo Carraggi resterai per sempre nel mio cuore compagno di banco e amico sincero. R.I.P. Ti voglio bene". E ancora, Diego Di Falco: "Queste cose non dovrebbero mai succedere, Specialmente una persona educata come te. Ti porterò sempre nei miei ricordi più belli.. Riposa in pace Amico mio".

© Riproduzione riservata