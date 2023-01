Ribera, scoppia un incendio in un'abitazione: donna di 75 anni in ospedale

Tragedia sfiorata ieri sera a Ribera, in provincia di Agrigento. Un incendio è scoppiato in un’abitazione all'interno della quale si trovava una donna.

Subito è scattato l'allarme e presso l'abitazione, in località Seccagrande, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e un'ambulanza. Messa in salvo, la donna, che ha inalato il fumo, è stata presa in cura dai sanitari che l'hanno trasportata con il proprio mezzo in ospedale per accertamenti.

I pompieri hanno spento le fiamme ed effettuato i rilievi per capire l'origine del rogo, presumibilmente dovuto ad un incidente domestico. L'incendio, fortunatamente, ha provocato danni non ingenti all'abitazione.

