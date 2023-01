Bus si ribalta in Slovacchia, a bordo anche studenti di Sciacca: feriti dirigente e un docente

Stanno bene gli studenti e i docenti del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca, nell’Agrigentino, rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto in Slovacchia, nei pressi di Liptovskì Mikuláš, a meno di 300 chilometri dalla capitale Bratislava. Soltanto la dirigente scolastica e un professore sono rimasti lievemente feriti e le loro condizioni non destano assolutamente alcuna preoccupazione. La scolaresca era tra i 38 passeggeri a bordo di un pullman che, forse per colpa dell’asfalto reso ghiacciato, si è ribaltato su un fianco dopo che l’autista, in condizioni di scarsa visibilità, si sarebbe accorto improvvisamente della presenza, sulla carreggiata, di un’auto ferma.

Gli studenti e i docenti del “Fermi” erano sull’autobus al seguito di un progetto Erasmus insieme a colleghi di altre scuole europee e stavano tornando in albergo. In totale, i feriti sono stati 5, tutti lievi, e tra di loro anche la stessa dirigente scolastica Giusi Diliberto e un docente del “Fermi”.

Tutti gli studenti sono rimasti illesi anche se molto impauriti. Hanno immediatamente telefonato alle famiglie, tranquillizzandole.

