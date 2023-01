Lampedusa, lasciano l'isola 202 migranti: trasferite a Porto Empedocle anche tre salme

Le bare di tre migranti, fra cui quella di un neonato, sono state imbarcate sul traghetto Paolo Veronese che giungerà in prima serata a Porto Empedocle. Si tratta di un uomo, una donna e un neonato. Sulla motonave sono stati imbarcati anche 113 migranti e all’hotspot sono rimasti in 312 a fronte di 398 posti disponibili. Nella piccola camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana a Lampedusa restano altre tre salme, recuperate in mare all’inizio dell’anno, in attesa del nulla osta al trasferimento e dell’individuazione di un cimitero dove tumularle.

Prima di questo trasferimento, un altro gruppo di migranti aveva lasciato l’isola di Lampedusa in esecuzione del piano di svuotamento dell’hotspot disposto dalla prefettura di Agrigento in vista di possibili nuovi sbarchi attesi in seguito al miglioramento delle condizioni del mare. Erano 89 i migranti trasferiti in mattinata con il pattugliatore della guardia di finanza diretto a Porto Empedocle.

