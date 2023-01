Agrigento, sei auto e un furgone rubati nella notte in una carrozzeria

Sei auto e un furgone sono stati rubati da una carrozzeria ad Agrigento. I mezzi erano in attesa di essere riparati. L’episodio è avvenuto nella notte ai danni di un'officina nella zona di Fondacazzo. I ladri, approfittando del silenzio della notte, hanno forzato la saracinesca, hanno messo in atto il furto e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Una brutta sorpresa per i titolari della carrozzeria, questa mattina, che hanno chiamato la polizia. Sono state già acquisite le registrazioni degli impianti di videosorveglianza per individuare i ladri e capire bene come si sono mossi per mettere a segno il grande furto.

