Inutile corsa in ospedale, a 14 anni muore per un malore: tragedia a Sciacca

Una quattordicenne, Elisabetta Fisco, è morta questa mattina all'ospedale di Sciacca. La ragazza, figlia del giornalista Toni Fisco, era stata trasportata nella serata di ieri dopo che le sue condizioni di salute si erano improvvisamente aggravate. Nonostante i disperati tentativi dei sanitari è arrivato il decesso.

Restano da capire le cause della tragedia. Pare che la ragazza avesse avuto l'influenza nei giorni scorsi, ma serviranno ulteriori esami per capire la causa di una morte così assurda e improvvisa. Tutta la comunità di Sciacca è sotto choc dopo la notizia e sui social decine di messaggi di cordoglio sono apparse nelle ore successive alla morta di Elisabetta.

"Oggi Sciacca piange una perdita tragica e dolorosa! Un abbraccio da tutta l’associazione ads Manuela dance academy a Toni Fisco e Angela da tutti noi", scrive Manuela Angileri.

"La School Of Rock Sciacca si associa al dolore della famiglia Fisco per la prematura scomparsa della dolcissima Elisabetta", si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio.

