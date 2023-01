Agrigento, a fuoco l'auto di una giovane del quartiere di Villaseta

Cosa abbia innescato la scintilla iniziale non è chiaro. Per il momento si parla di «cause in corso d’accertamento». La Volkswagen Golf di una giovane agrigentina, lasciata parcheggiata in via dell’Autonomia, a Villaseta, quartiere di Agrigento, è stata distrutta dalle fiamme. È accaduto nella notte fra venerdì e ieri e nel rione periferico della città dei Templi, non appena è scattato l’allarme, sono accorsi sia i vigili del fuoco del Comando provinciale che i poliziotti della sezione Volanti.

I vigili, idranti alla mano, hanno circoscritto l’incendio e provato a salvare il salvabile. Per l’autovettura c’è stato però poco da fare. I poliziotti si sono occupati del sopralluogo per provare a ritrovare bottiglie o taniche sospette o inneschi vari. Ma nulla, a quanto pare, è stato trovato, ecco perché le cause dell’incendio non sono ancora chiare. Gli agenti hanno ascoltato, o lo faranno nelle prossime ore, la proprietaria dell’autovettura: una giovane che vive proprio a Villaseta.

