Profili rubati sui social con video e foto hard di minori: allarme nell'Agrigentino

Video hard, foto, anche con minorenni. Più di venti casi in provincia d Agrigento, che già sono stati denunciati alle forze dell'ordine. Per ora è tutto a carico di ignoti, ma la polizia e la postale si sono già messe all'opera. Anche perchè, come detto, sono coinvolti anche bambini di 7 e 8 anni, e grande è lo sdegno.

Dopo le decine e decine di accessi abusivi sui profili Instagram, adesso i delinquenti stanno iniziando ad appropriarsi anche dei profili Facebook di ignari cittadini: dall’operaio allo studente e dalla casalinga all’impiegato.

E attraverso i loro nomi e cognomi viene inviato materiale pornografico, anche pedopornografico. Dei reati, la vittima si accorge quando qualche conoscente glielo segnala oppure quando è lo stesso social network a sospendere l’account per aver violato le norme di utilizzo della piattaforma. Ovviamente tutto questo, purtroppo, è fatto anche a scopo di lucro per ottenere guadagni.

