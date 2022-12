Compra un furgone online ma del mezzo non c'è traccia: truffata un'ucraina di Agrigento

Ha speso più di 15000 euro per comprare un furgone online, che purtroppo per lei non è mai arrivato, nonostante le settimane di attesa. Sfortunata protagonista della truffa un'ucraina di 23 anni, domiciliata ad Agrigento. La ragazza si è fidata e ha effettuato il bonifico, tutto e subito, vista l'apparente convenienza.

Quel furgone sarebbe dovuto arrivare in città nel giro di tre, massimo cinque giorni, ad Agrigento però non è mai arrivato. Dopo aver tentato di contattare il venditore, sparito ovviamente nel nulla, nel più classico degli schemi delle truffe, la giovane ha effettuato la denuncia alla questura di Agrigento, che si è subito messa in moto per cercare di risalire al truffatore. Il fascicolo è stato passato anche alla polizia postale, che ha iniziato a investigare su profili social, numeri di telefono e conti correnti bancari.

