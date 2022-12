Lampedusa, sei sbarchi in poche ore: hotspot strapieno con quasi 1.200 persone

Sono 124 i migranti che, con tre diversi barconi e gommoni, sono giunti stasera a Lampedusa. A soccorrerli le motovedette della Capitaneria di porto. Una delle donne sbarcate è stata portata, perché in stato di gravidanza avanzato, al Poliambulatorio. Salgono a sei, con un totale di 235 persone, gli approdi registratisi oggi. All’hotspot, da dove sono stati trasferiti in 100 con il traghetto di linea per Porto Empedocle, al momento ci sono 1.175 ospiti.

© Riproduzione riservata