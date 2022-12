Mistero sulla morte di una 37enne a Canicattì: il cadavere ritrovato in casa

È mistero sulla morte di una donna, di 37 anni, avvenuta a Canicattì. Il cadavere è stato trovato all'interno della propria abitazione e, secondo prime informazioni, non presenterebbe segni di violenza.

Della donna non si aveva notizia da qualche tempo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco a seguito di una segnalazione che hanno sfondato la porta e hanno trovato il corpo della donna morta. Sul posto, si sono presentati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Non sono ancora note le cause del decesso. Gli investigatori hanno ascoltato anche le persone vicine alla donna, per ricostruire le ultime ore della 37enne. In corso gli accertamenti per determinare se si tratti di una morte naturale o determinata da altri fattori.

© Riproduzione riservata