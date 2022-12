Sciacca, rubati da un appartamento 16 mila euro nascosti dentro un armadio

Furto in un appartamento di Sciacca, ben 16 mila euro custoditi all’interno di un armadio della camera da letto rubati. Indagini da parte dei carabinieri della stazione locale. Si è trattato di un colpo mirato? I ladri sono andati a colpo sicuro?

Secondo quanto ricostruito, il furto è stato messo a segno in pieno giorno, durante l’assenza dei padroni di casa. Sembra scontato che la banda di malviventi avesse studiato orari e spostamenti dei residenti in quell’appartamento.

A fare la scoperta, non appena rientrata in casa, è stata la proprietaria dell’abitazione, una disoccupata sessantunenne, che non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri. I militari dell’Arma hanno perlustrato l’intera zona, mettendosi a “caccia” di possibili sospetti. Sono state, naturalmente, avviate le indagini per provare, laddove possibile, ad identificare chi si è intrufolato nell’appartamento e ha portato via un bel gruzzoletto. Sembra che non sia stato portato via altro, cosa che non fa altro che aumentare i sospetti che il furto fosse mirato proprio a quei 16 mila euro scomparsi

