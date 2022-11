Indossavano mascherine chirurgiche e uno era armato di pistola. In due hanno fatto irruzione nel negozio di generi alimentari di corso Umberto I, a Canicattì, e minacciando i proprietari bengalesi si sono fatti consegnare quanto avevano in cassa: circa 2 mila euro. I malviventi, presumibilmente non extracomunitari, arraffati i soldi sono scappati a bordo di un ciclomotore. Indagano i carabinieri.

