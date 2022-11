Auto danneggiata vicino allo stadio ad Agrigento, la denuncia di uno studente

Ancora allarme per le macchine danneggiate vicino allo stadio di Agrigento. L'ultimo caso riguarda la denuncia di uno studente, che ha parcheggiato la sua auto in via Dante e qualche ora dopo, al momento di riprenderla, ha trovato la carrozzeria devastata con un chiodo o comunque con un oggetto appuntito. Gli agenti hanno raccolto la segnalazione a carico di ignoti e hanno avviato le indagini.

Appare scontato che uno dei primi passi investigativi mossi sia stato quello di verificare l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private sistemate nell’area dove era stata lasciata parcheggiata la Volkswagen. Quanto è accaduto al venticinquenne sembrerebbe essere un gesto mirato. Indagini in corso da parte della polizia.

