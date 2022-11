Agrigento, scontro frontale in via Magazzeni: ferito un disabile di Grotte

Un grave incidente frontale è avvenuto ieri ad Agrigento in via Cavaleri Magazzeni. Un giovane disabile di 48 anni è rimasto ferito dopo essersi scontrato con la sua Toyota Yaris contro un camion cassonato. Ad avere la peggio il 48enne residente a Grotte che in seguito al sinistro è rimasto imprigionato all'interno delle lamiere. Si è reso pertanto necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Dopo aver verificato in loco le condizioni, gli operatori hanno trasportato il ferito all'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. Non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente del camion.

Gli agenti dell'infortunistica stradale di Agrigento hanno effettuato i rilievi per verificare la dinamica dell'incidente, sentendo il camionista, un 45enne agrigentino coinvolto nello scontro, e altri testimoni.

© Riproduzione riservata