Agrigento, rubati 4000 euro in una panineria Kebab: fermato un pakistano

Fermato un uomo per un furto all'interno di una panineria Kebab di Agrigento. Il ladro, un extracomunitario pakistano di 40 anni, si è introdotto nel locale di via Luigi Pirandello e, approfittando della confusione, si è impossessato di una borsa appartenente alla titolare dell'attività ed è scappato. All'interno c'erano circa quattromila euro che la donna aveva prelevato per pagare alcuni fornitori.

La stessa panineria venerdì scorso aveva subito un'altra rapina. Tre uomini hanno agito a volto scoperto armati di coltelli minacciando il titolare dell'attività. Per loro bottino magro, visto che in quell'occasione in cassa c'erano solo 50 euro.

