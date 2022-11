Tentata estorsione al comune di Porto Empedocle, sospeso un impiegato

«Sospensione cautelare dal servizio». È stata firmata a carico di un dipendente del Comune di Porto Empedocle che, a metà dello scorso ottobre, è rimasto coinvolto nell’inchiesta, della Squadra Mobile, sulle tentate estorsioni agli imprenditori – due per la precisione – che si occupano di servizi ambientali e uno edile. Imprenditori che vennero presi di mira - stando alle accuse formalizzate - dal dicembre del 2019 fino allo scorso agosto per imporre assunzioni di familiari ed amici, ma anche retribuzioni non dovute e rescissione di contratti di locazione. Tre gli empedoclini che, a metà dello scorso ottobre appunto, sono stati arrestati in esecuzione di un’ordinanza cautelare ai domiciliari firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, Filippo Serio.

