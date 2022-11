In Sicilia 40 mila euro con il 10eLotto: le vincite ad Adrano e a Realmonte

Festa in Sicilia grazie al 10eLotto, con due vincite per un totale di 40 mila euro. Come riporta Agipronews, la prima, del valore di 20 mila euro, ha premiato un giocatore di Adrano, in provincia di Catania, con un 6 Doppio oro, mentre la seconda, sempre da 20 mila euro, è stata centrata a Realmonte, in provincia di Agrigento, grazie a un 9. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 36 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

