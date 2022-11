Scommesse on line senza autorizzazione, beccati due esercizi di Sciacca

I funzionari dell’Ufficio dei Monopoli di Palermo ed Agrigento hanno effettuato un’operazione di controllo, nel settore delle scommesse, che ha condotto ai medesimi risultati. Presso due esercizi controllati a Sciacca è stata accertata la raccolta di scommesse sulla medesima piattaforma estera di gioco on line, privi di qualsiasi autorizzazione. Era anche consentito agli avventori di effettuare scommesse su eventi diversi da quelli autorizzati nelle agenzie legali. Ai due gestori sono state elevate sanzioni per 100.000 euro, mentre l’evasione dell’Imposta Unica dovuta sulle scommesse verrà calcolata dall’ufficio accertamento della Sot Monopoli di Agrigento in base al volume delle giocate riscontrate.

