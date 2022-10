Licata, massacrato di botte sotto casa durante un tentativo di rapina

Massacrato di botte per un tentativo di rapina. È accaduto a Licata dove un disoccupato di 41 anni è stato aggredito a calci e pugni da due individui intorno alle cinque e trenta del mattino in via Accursio. L’uomo stava camminando da solo quando è stato sorpreso alle spalle e picchiato selvaggiamente, nel tentativo di rapinarlo e portargli via il portafogli.

Il 41enne, anche se ferito, è riuscito a fuggire e a chiudersi in casa. I due aggressori, a quel punto, hanno deciso di desistere ed andare via. Il 41enne poi ha allertato i carabinieri e i soccorsi.

È giunta un'ambulanza e i sanitari dopo aver prestato le prime cure lo hanno trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I medici gli hanno diagnosticato una ferita alla testa e la rottura del naso. La prognosi è di trenta giorni.

I carabinieri hanno già avviato le indagini e sono alla ricerca di telecamere di videosorveglianza nella zona che possano aiutare ad individuare i due aggressori.

