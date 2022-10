Ravanusa, deve scontare quasi otto mesi per un furto aggravato: ai domiciliari 54enne

Deve scontare 7 mesi e 28 giorni di reclusione per un furto aggravato commesso il 10 settembre del 2018. È in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Sorveglianza di Palermo che i carabinieri della stazione di Ravanusa, hanno arrestato un disoccupato cinquantaquattrenne. L’uomo è stato sottoposto alla pena alternativa della detenzione domiciliare. I carabinieri, dopo aver rintracciato il cinquantaquattrenne ravanusano e dopo le formalità di rito, ossia la notifica dell’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo, lo hanno accompagnato a casa dove dovrà restare per i prossimi 7 mesi e 28 giorni, scontando di fatto quello che è un residuo di pena. Quotidianamente verrà sottoposto a controlli per verificare se rispetta tutte le prescrizioni imposte.

