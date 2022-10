Santa Margherita Belice, in fiamme un trattore: si teme intimidazione

Avrebbero utilizzato del carburante per dare fuoco a un trattore cingolato di un bracciante agricolo di 52 anni a Santa Margherita Belice. Il danno è stato lieve ma si teme possa essere un gesto intimidatorio. Il fatto è avvenuto in un terreno agricolo, in contrada Luni.

Il proprietario del mezzo ha sporto denuncia contro ignoti, alla stazione dei carabinieri.

I militari, coordinati dal comando compagnia di Sciacca, hanno avvisato la Procura della Repubblica della città Termale e hanno avviato le indagini.

