La maestra di Naro morta in classe, un collega ha tentato di salvarla: "Pensavo di farcela"

È sconvolta la comunità scolastica della scuola Carlo Ederle di Villa Bartolomea, in provincia di Verona, per la morte di Giovanna Fabrica, la maestra di 44 anni, originaria di Naro, che si è accasciata a terra ed è morta davanti ai suoi alunni.

Subito dopo la tragedia a scuola si è precipitato anche il marito della maestra, una scena raccontata dalla dirigente scolastica Cristina Ferrazza: "Una persona ammirevole - ha raccontato al quotidiano l'Arena - che ha reagito con grande compostezza a questo immenso e improvviso dolore che nemmeno lui si sarebbe mai aspettato di vivere".

Sembra che Fabrica non soffrisse di malattie: "Siamo tutti sconvolti e non riusciamo ancora a crederci - ha aggiunto la preside -. Pur con il cuore a pezzi, però, un plauso, come rilevato anche dagli stesso soccorritori, va sicuramente al maestro De Stefani che ha eseguito le manovre necessarie con estrema professionalità e senza mai perdere il controllo della situazione".

Tommaso De Stefani è il maestro di italiano che ha tentato in tutti i modi di soccorrere la collega e strapparla alla morte: "È accaduto tutto in pochi secondi - è la testimonianza raccolta dal quotidiano veronese -. L'avevo appena salutata. Lei era tranquilla e sorridente, come sempre. Mi sono avvicinato un attimo alla porta d'ingresso per appoggiare dei libri su un banco quando ho sentito un tonfo. Appena l'ho vista a terra, l'ho chiamata chinandomi su di lei. Non reagiva, così ho iniziato il massaggio cardiaco. Ero molto concentrato, sentivo che la manovra funzionava. Ho sperato con tutto me stesso che potesse farcela".

Ai bambini della seconda B, la classe in cui è avvenuta la tragedia, la scuola garantita un supporto psicologico per provare a superare questo complicato momento. Inoltre la comunità si riunirà in un momento di preghiera e altre iniziative in ricordo dell'insegnante. I funerali si terranno in Sicilia, nel paese d'origine di Giovanna nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata