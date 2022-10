Agrigento, 4 a giudizio per il crollo di un cornicione e di un ponteggio

Rinvio a giudizio per quattro dei cinque imputati che - stando all’accusa - provocarono il crollo di piazza Cavour ad Agrigento, dove il 18 settembre del 2019 la caduta di un cornicione fece cedere il ponteggio che era stato allestito sulla palazzina liberty del viale della Vittoria.

Il giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Miceli ha disposto l’approfondimento dibattimentale. Il quinto imputato ha scelto il giudizio abbreviato condizionato. A provocare il disastro che tagliò in due la città sarebbero stati dei lavori abusivi, eseguiti fra il 2007 e il 2008 probabilmente per rendere abitabili due sottotetti, e un maldestro taglio dello stesso cornicione oltre dieci anni più tardi.

