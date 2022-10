Altri tre barconi con 91 migranti soccorsi a Lampedusa

Altri 91 migranti, con 3 barconi, sono stati soccorsi fra 6 e 4 miglia dall’isola di Lampedusa. Sul primo, partito da Sabratha in Libia, c’erano 59 pakistani, siriani e sudanesi. Su una barca in vetroresina di 5 metri c’erano 17 tunisini e su un altro natante erano in 15 egiziani, eritrei e sudanesi.

Salgono a 5, a partire dalla mezzanotte, gli approdi registratisi con 122 persone. Anche gli ultimi arrivati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, dopo il trasferimento di 431 ospiti che stanno viaggiando in direzione di Porto Empedocle, ci sono 344 persone.

