Agrigento, parametri di Escherichia Coli non conformi: stop all'erogazione dell'acqua. Ecco dove

Nuovi problemi d'acqua ad Agrigento. Dopo l’acquisizione dei rapporti di prova effettuati ed analizzati sui campioni di acqua prelevati in viale Dei Giardini n° 20, è stata riscontrata la "non conformità al D.Lgs.31/01 per Escherichia Coli 28 ufc/100ml e Batteri Coliformi 72ufc/100ml". Il sindaco ha così emesso l'ordinanza di sospensione dell’erogazione dell’ acqua potabile nel punto di prelievo.

A tutela della salute pubblica, quindi, il sindaco ha deciso, a causa della presenza di batteri, la sospensione dell’erogazione idrica in via Giardini n°20. Si procederà successivamente a nuovi controlli e occorrerà una nuova ordinanza per ripristinarne il consumo potabile.

Tra acqua non potabile e problemi alle condutture, la provincia di Agrigento spesso deve fare i conti con interruzioni idriche. Due settimane fa era invece avvenuto un guasto elettrico all’impianto di sollevamento idrico “Verdura” in contrada Conceria in territorio di Ribera. Il danno aveva provocato la sospensione temporanea della fornitura idrica nei serbatoi dei comuni di Ribera e Calamonaci dove gli utenti saranno costretti a subire la mancanza di acqua fino a quando non sarà ripristinato il corretto funzionamento dell’impianto.

