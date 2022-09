Incidente a Montallegro: colpisce un cane con la moto, muore a 52 anni

Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Un motociclista di 52 anni, di Alessandria della Rocca, Alessandro Mulè, è morto dopo un incidente avvenuto sul tratto stradale della Ss 115, tra il bivio per Montallegro e il laghetto Gorgo, in direzione Sciacca. Lascia la moglie e una figlia. Era in sella alla moto, una Kawasaki 750, quando ha centrato un cane che attraversava la carreggiata.

Il 52enne non ha potuto evitare l'animale, l’impatto è stato violento e il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sull'asfalto. Il corpo di Mulè è stato trovato lontano dalla moto. Anche il cane è morto nell'impatto. Sul posto sono giunti i soccorsi ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell'uomo. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia stradale, i carabinieri di Montallegro e i vigili del fuoco del Comando provinciale.

