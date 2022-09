Agrigento, incendio in un appartamento del centro storico: paura ma nessun ferito

Momenti di paura questa mattina (11 settembre) per un incendio divampato in un'abitazione nel centro storico di Agrigento. Per cause ancora da accertare le fiamme hanno avvolto e distrutto l'interno di una casa in via Formica.

Allertati dai residenti della zona, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo, anche con l'ausilio di una autoscala.

Due persone sono state velocemente portate all'esterno dai militari della guardia di finanza intervenuti sul luogo dell'incendio. Le loro condizioni sarebbero buone.

Fortunatamente non si sono registrate vittime ma solo danni alla struttura distrutta dalla fiamme. Le forze dell'ordine stanno cercando di accertare l’origine dell'incendio.

