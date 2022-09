In meno di un'ora 79 migranti arrivano a Lampedusa su tre barche

Sono 79 i migranti arrivati in meno di un’ora, su tre imbarcazioni, a Lampedusa. Sul primo natante, agganciato a 11 miglia dalla costa dalla motovedetta Pv9 della Guardia di finanza, c’erano 39 persone (9 donne e 4 minori) che hanno riferito d’essere scappati da Costa d’Avorio, Camerun, Congo e Sierra Leone. La motovedetta, rientrando verso la costa, ha soccorso altri 9 tunisini (fra cui 2 donne e un minore) e 31 pakistani, siriani, palestinesi e sudanesi. Secondo i racconti dei migranti, le imbarcazioni sono partite da Sfax e Siti Mansour in Tunisia e da Sabratha in Libia.

I tre gruppi sono stati portati all’hotspot dove, dopo il trasferimento di stamani di 425 ospiti con il traghetto per Porto Empedocle, erano rimasti in 213.

