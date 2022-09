Uno screening oculistico per tutta la popolazione di Linosa (390 persone circa) è stato avviato dall’Asp di Palermo impegnata nella più piccola delle Pelagie con l’équipe guidata dal dottore Egidio Gonzales.

«L'obiettivo è abbastanza ambizioso - sottolinea l’oculista - cercheremo di visitare l’intera popolazione. Abbiamo portato attrezzature di altissimo livello, compreso l’Oct (Tomografia ottica computerizzata). Potremo, quindi, fare la tomografia per screenare tutte le maculopatie iniziali o in fase evoluta e potremo anche andare ad individuare glaucomi sconosciuti o già presenti. Questa attività ci darà la possibilità di avere un quadro complessivo di una popolazione "chiusa" com'è quella di un’isola come Linosa, che andremo a comparare con un’analoga popolazione della Sardegna in uno studio che avviato insieme all’Università di Cagliari».

In due ambulatori allestiti nei locali a piano terra del Municipio di Linosa lavorano 5 professionisti (di cui 2 dell’Università di Cagliari) che hanno chiamato a raccolta tutti gli abitanti dell’isola. Tra le prestazioni che vengono effettuate: correzione ottica; esame tomografico retinico OCT per lo studio delle maculopatie; diagnosi per glaucoma con tonometria e pachimetria; esame del fondo oculare per retinopatia diabetica e ipertensiva; diagnosi per cataratta; visita completa per bambini con visita ortottica e diagnosi e cura difetti di vista e ambliopie e strabismi.

Lo screening oculistico si inserisce a Linosa nell’ambito della «Settimana della Salute» realizzata dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Lampedusa. Gli specialisti presenti nell’isola - guidati dal Responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, Francesco D’Arca - hanno effettuato 210 visite di pneumologia, dermatologia, ginecologia e medicina interna, oltre a vaccinazioni anticovid e screening del tumore del colon retto.

© Riproduzione riservata