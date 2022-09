Si dichiarano innamorate e gli svuotano il conto: agrigentino truffato da due palermitane

Si sono finte sentimentalmente interessate al sessantenne impiegato e sono riuscite, con vari acquisti e prelievi di denaro, ad appropriarsi di 20 mila e passa euro. Due donne, una quarantaduenne e quarantanovenne, residenti a Palermo sono state denunciate, alla Procura della Repubblica, dai carabinieri per circonvenzione di persone incapaci, appropriazione indebita. Fattispecie contestate in concorso e in maniera continuata.

Come l’impiegato sessantenne di Alessandria della Rocca abbia conosciuto le due palermitane non è chiaro. O almeno non è stato reso noto, né da investigatori e nemmeno da inquirenti. È certo però – stando all’attività investigativa dei carabinieri che hanno provato a trovare i riscontri alla querela formalizzata dall’uomo – che le due palermitane si sono finte sentimentalmente interessate al sessantenne. Un ampio servizio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

