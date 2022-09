Lampedusa, bonificato il peschereccio da cui sono sbarcati quasi 240 migranti

Sono cominciate a Lampedusa le operazioni di smaltimento del peschereccio di 20 metri che era arrivato con 238 migranti. Si è svolto questa mattina un comitato tecnico dopo che la Procura ha dissequestrato l’imbarcazione per affidarla all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Nel corso del comitato tecnico - dice l’Adm -, promosso dal direttore generale dell’agenzia, Marcello Minenna, a cui hanno partecipato la Prefettura, il Sindaco di Lampedusa, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, sono state definite le procedure per avviare immediatamente la bonifica del mezzo con l’aspirazione dei liquidi e del carburante a bordo per prevenire sversamenti in mare e scongiurare il rischio di danno ambientale. Terminate le operazioni di messa in sicurezza, Adm provvederà nelle ore successive al recupero e allo smaltimento dell’imbarcazione per garantire le condizioni di sicurezza del sistema portuale nell’isola di Lampedusa.

