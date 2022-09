San Biagio Platani, morì per epatite dopo le trasfusioni: la famiglia sarà risarcita

Saranno risarciti dal ministero della Salute i familiari di una donna di San Biagio Platani morta a soli 46 anni il 12 gennaio del 2018 a causa di un’epatopatia cronica provocata dalle trasfusioni. La donna dall’età di 7 anni sin dal 1978 era stata sottoposta a trasfusioni. Dopo un anno le era stata diagnosticata un’epatite virale acuta. Da allora era stata più volte ricoverata. La commissione medica ospedaliera preposta all’accertamento aveva inizialmente sostenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti così come il ministero.

I familiari assistiti dagli avvocati avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza avevano allora proposto un ricorso amministrativo al Ministero della Salute chiedendo l’annullamento del provvedimento con cui erano stati negati i benefici richiesti ed il conseguente riconoscimento dell’assegno reversibile per 15 anni. Nel ricorso era stata prodotta anche una corposa documentazione sanitaria. Il Ministero della Salute, preso atto della documentazione e del parere reso dalla commissione medica ospedaliera di Messina ha accolto il ricorso proposto, riconoscendo i benefici richiesti.

