Altri 83 migranti, con tre diverse imbarcazioni, sono giunti, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta della Guardia di finanza, a Lampedusa. Sul primo, partito da Kerkennah, c'erano 46 tunisini, fra cui 5 donne e 9 minori. Su un gommone di 7 metri, salpato da Sfax, erano invece in 21, mentre sull'ultima barca, messa in acqua a Zarzis, erano in 16. Salgono a 14, con 353 persone, gli sbarchi registratisi in meno di 24 ore.

