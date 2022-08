Agrigento, è morto Alfonso Restivo: per tutti "Fofò Purtuso", tra i simboli del centro storico

Lutto ad Agrigento per la morte di Alfonso Restivo, 84 anni, per tutti "Fofò Purtuso", iconico personaggio del centro storico cittadino dove viveva da sempre. L'uomo era ricoverato all'ospedale di Caltanissetta per sottoporsi ad un intervento chirurgico ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Restivo era sempre presente e in prima fila in occasione delle sfilate dei gruppi alla Sangra del Mandorlo in fiore. Appassionato di sport, era uno storico tifoso della squadra di calcio dell'Akragas. Era anche presente nel corso delle processioni del Venerdì Santo.

"E' venuto a mancare Alfonso Restivo, da tutti conosciuto come Fofò Purtuso - si legge in un post pubblicato dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, nella sua pagina Facebook - . Persona molto amata dagli agrigentini di tutte le età. Fofò era un uomo intelligente. Con Fofò se ne va una pagina di storia agrigentina. Sono sinceramente addolorato!", aggiunge il primo cittadino.

"All’ospedale S. Elia di Caltanissetta ha concluso la sua esistenza terrena Alfonso Restivo conosciuto da tutti come Fofó Pirtusu - si legge nella pagina social della Cattedrale di Agrigento - . Era stato ricoverato per essere sottoposto a cure e ad un delicato intervento chirurgico. Purtroppo le condizioni prericovero già erano gravi e delicate. La comunità della Cattedrale e di via Duomo, famiglia alla quale ha sempre appartenuto, lo affida al Signore e al suo amore misericordioso. Le esequie si svolgeranno in Cattedrale lunedì 29 agosto alle ore 15,30".

L'associazione I Tammura di Girgenti ha ricevuto il Premio “Sicilia Eccellente”, giunto alla 23esima edizione, voluto fortemente dal Comune di Lascari (Palermo). "Purtroppo per la città di Agrigento, e per noi tutti, è stato un giorno di gioie e dolori - si legge in una nota dell'associazione - . Perché in corrispondenza con il ritiro del premio, abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa di Alfonso Restivo, in arte “Fofò Purtusu”. Noi tutti, ci sentiamo in dovere, di dedicarlo a lui perché oltre ad essere stato un “artista” della nostra città, era uno di noi".

