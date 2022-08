Migranti, in 50 su due barchini arrivati a Lampedusa

Non si fermano gli sbarchi di migranti in Sardegna. Dopo i 19 di ieri, i primi 15 bloccati a Teulada mentre si allontanavano a piedi e altri 4 poche ore dopo nella stessa zona, ieri sera le motovedette del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza ha intercettato tre barchini con a bordo complessivamente 56 persone, tra le quali 7 donne e 5 minori. I primi due barchini, con a bordo 41 persone, sono stati raggiunti dai mezzi navali delle Fiamme gialle al largo dell'isola del Toro e sono stati trasportati fino in porto a Sant'Antioco. Poche ore dopo nella stessa zona è stato rintracciato un altro barchino che trasportava 15 persone. ANSA/US GDF +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++