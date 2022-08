Licata, ennesimo incendio di rifiuti: fiamme nella discarica abusiva del Pisciotto

Ennesimo incendio di rifiuti nel territorio di Licata. Fin dalle prime luci dell'alba di oggi (25 agosto) i vigili del fuoco sono stati impegnati per alcune ore nello spegnimento di un rogo che ha intaccato la zona nei pressi della spiaggia del Pisciotto, ormai diventata discarica abusiva a cielo aperto e con vista mare.

Per cause ancora da accertare il rogo ha avvolto il cumulo di rifiuti presenti nel tratto di strada, più volte bonificato dai tecnici del Comune in provincia di Agrigento. Nonostante le operazioni di sgombero non cessa il costante abbandono di spazzatura con cittadini ormai esasperati.

Tante le denunce in passato, come quella dello scorso mese di febbraio da parte di Mareamico o nel caso di un volontario del Wwf che, sulle pagine del proprio profilo Facebook, ha postato diverse foto che testimoniavano i cumuli di rifiuti abbandonati ovunque.

