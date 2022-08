Agrigento, 25enne chiede soldi alla madre: al rifiuto la aggredisce e distrugge mobili

Momenti di tensione in una abitazione di Agrigento. Un 25enne, alla richiesta di soldi alla madre di 65 anni, verosimilmente per comprare della sostanza stupefacente e non avendo un riscontro positivo, è andato su tutte le furie scagliandosi contro la donna e distruggendo mobili e suppellettili all'interno della casa.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della sezione Volanti che hanno riportato la calma all'interno dell'abitazione e frenato la furia del giovane. Quest'ultimo, nel corso di una perquisizione, è stato trovato in possesso di marijuana e, di conseguenza, è stato segmalato alla Prefettura.

Nonostante la gran paura la madre del 25enne non ha formalizzato nessuna denuncia a carico del figlio. Secondo le prime informazioni in altre occasioni tra i due congiunti ci sarebbero state altre liti per le cointinue richieste di denaro da parte del giovane.

© Riproduzione riservata