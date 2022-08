Allarme randagismo a San Leone, branco di cani attacca una colonia felina

Non si placa il fenomeno del randagismo nella zona di San Leone, in provincia di Agrigento, dove si è registrato un episodio che ha visto vittime alcuni gatti di una colonia felina presente nei pressi di via delle Mimose. Alcuni cani avrebbero accerchiato e aggredito i gatti, uccidendone uno, così come avvenuto nella colonia felina di piazza Trinacria, mettendo in allarme i residenti che hanno inviato le segnalazioni alla polizia municipale allo scopo di far chiarezza sugli episodi.

"Alcuni cittadini residenti nelle vicinanze della piazza Trinacria mi hanno segnalato la presenza di carcasse di gatto - ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook Roberta Lala, assessore comunale con delega alla Tutela degli animali - . In un primo momento avendo pensato si trattasse di avvelenamento ho invitato i cittadini a non richiedere la rimozione delle carcasse. Insieme ai vigili urbani ed ai medici veterinari Asp mi sono recata sul luogo dove erano presenti cinque carcasse di gatto".

"I medici hanno riscontrato morsi verosimilmente di cani, alcuni gatti erano palesemente sbranati, altri in un primo impatto sembravano illesi, ma analizzandoli attentamente vi erano parecchi fori nella pelle riconducibili ad un azzanamento. Mi viene personalmente difficile immaginare dei cani che uccidono i gatti - prosegue l'assessore comunale - , molto probabilmente questi cani hanno vissuto in un ambiente non consono, o peggio sono stati addestrati ad aggredire gli altri animali, la colpa non è loro. E’ stato dato mandato di catturali ed ospitarli al canile Sigma di Siculiana. Questi cani non verranno comunque abbandonati, andrò personalmente a trovarli per prendermi cura di loro".