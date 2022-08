Sorpresi a rubare in casa, tre arrestati a Camastra: restituita la refurtiva

Tre persone - due fratelli e la moglie di uno di questi - sono state arrestate, dai carabinieri, perché sorpresi a rubare in un’abitazione di Camastra (Agrigento). I tre, la notte scorsa, secondo l’accusa, si sono intrufolati nella casa forzando una finestra. Un passante si è però accorto di quei movimenti sospetti e ha chiamato il 112. Sono accorsi i carabinieri di Palma di Montechiaro che hanno circondato l’area e atteso l’arrivo delle pattuglie della compagnia di Licata. Uno per volta i ladri sono stati fatti uscire e arrestati. Ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati posti: un 28enne, il fratello 32enne e la moglie 35enne.

