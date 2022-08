Il palco crolla durante il concerto, ferito musicista di Joppolo Giancaxio

Cede la pedana e precipita durante l’esibizione del suo gruppo musicale in occasione della XXI Sagra del melone giallo a Joppolo Giancaxio. Così un 56enne è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’uomo è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. I medici lo hanno sottoposto ad accertamenti. La manifestazione canora – regolarmente autorizzata - è stata sospesa. I carabinieri della stazione di Joppolo Giancaxio stanno cercando di stabilire cosa ha determinato il cedimento della pedana del palco dove il gruppo musicale si stava esibendo.

