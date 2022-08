Montallegro, bimbo di 5 anni investito da un pullman di linea: è grave

Un bambino di 5 anni è stato investito da un pullman di linea a Montallegro ed è ricoverato in gravi condizioni, all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì in viale Della Vittoria a Montallegro. Il bimbo si trovava per strada ed è stato colpito in pieno dal mezzo. L'autista, un 56enne di Agrigento residente a Favara, si è immediatamente fermato ed è sceso dal mezzo. Sul posto c'erano anche i familiari del piccolo. Il bambino, che già appariva in condizioni gravi, è stato caricato su un'auto e trasportato al pronto soccorso. Ancora oggi si trova in ospedale in prognosi riservata: ha diversi traumi in varie parti del corpo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato le testimonianze dei presenti. È stato sentito anche l'autista del pullman.

Adesso occorrerà fare chiarezza sulla vicenda; capire se il bambino si trovava per strada perchè sfuggito al controllo dei genitori e quindi sia finito lì accidentalmente, se stesse per attraversare la strada o ancora se fosse sul ciglio e inavvertitamente spostato e colpito dal pullman che giungeva.

