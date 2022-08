Agrigento, si tuffa e rischia di annegare a San Leone: 17enne soccorsa dal bagnino

Tanta paura e lieto fine per una ragazza di 17 anni che ha rischiato di annegare nella zona di San Leone, ad Agrigento. Secondo le prime informazioni la giovane si sarebbe tuffata dagli scogli, avrebbe bevuto molta acqua, rischiando di annegare.

Il pronto intervento del bagnino presente sulla spiaggia ha permesso allo stesso di raggiungere la malcapitata per riportarla a riva. Sul posto è arrivata un'ambulanza ed i sanitari del 118, dopo aver prestato il primo soccorso, hanno deciso di trasferire la 17enne all'ospedale San Giovanni di Dio.

Dai primi accertamenti la ragazza non avrebbe riportato particolari conseguenza fisiche ma soltanto tanta paura per aver rischiato di annegare nelle acque di San Leone. In viale delle Dune sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di porto per i rilievi del caso.

