Siculiana, nate le prime tartarughe tra la sabbia del porto

Hanno sfidato le dune di sabbia pur di mettere alla luce le tartarughine Caretta Caretta. Al porto turistico di Siculiana, completamente insabbiato, diventato un grande posteggio, alcune settimane fa una tartaruga Caretta caretta ha deposto le sue uova ed è andata via. Ieri mattina (29 luglio) i volontari di Mareamico hanno scoperto le tracce delle tartarughine appena nate, che invece di andare verso il mare, hanno preso la direzione opposta, per colpa delle luci della strada di Siculiana marina. I volontari di Mare Amico e del Wwf le hanno poi salvate e messe in mare. Lo scrive Paolo Picone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Nei giorni scorsi si era assistito alla schiusa delle uova di un nido di tartarughe Caretta caretta deposto il 4 giugno scorso sull’isola di Linosa.

