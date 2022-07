Scala dei turchi, anche la "punta" in concessione al Comune

La Scala dei Turchi nelle mani del Comune di Realmonte che ha appena ricevuto in concessione dal Demanio per 10 anni, rinnovabili per 20, anche la "punta" della scalinata di marna bianca che affascina i turisti di tutto il mondo.

Un passo ulteriore dopo l'intesa raggiunta nei giorni scorsi alla Regione che prevede che la tutela e la gestione della Scala dei Turchi siano affidate per un anno al Comune, in attesa del trasferimento definitivo della titolarità alla stessa amministrazione. L'obiettivo è garantire il sereno svolgimento della stagione estiva e del flusso turistico.

Il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca ha così avviato una manifestazione di interesse per la viabilità ecosostenibile e per il servizio di guardiania del sito. Al lavoro c'è anche il Libero consorzio di Agrigento per l'attivazione di un ufficio relazioni con il pubblico per le attività di fruizione.

A tutela della marna bianca, intanto, operano sei operatori di servizio civile vigilando affinché nessuno superi la recinzione come spesso è accaduto in passato e deturpi il paesaggio o alteri lo stato dei luoghi.

