Licata, carenza di personale al pronto soccorso: arriva un bando per medici

L'ospedale di Licata sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia. I reparti sono tutti in affanno, perchè carenti di personale medico e paramedico. Una situazione ormai al collasso al pronto soccorso dove l'Asp ha deciso di diramare un bando rivolto a personale medico da inserire nell'ambulatorio di codici bianchi del San Giacomo d’Altopasso. L’organico del pronto soccorso di Licata prevede una copertura di otto medici. Ma sono solo tre ad assicurare servizio e turnazione. Ecco perchè dopo le varie denunce, si è deciso di ampliare i posti.

Verrà così formata una graduatoria per il reclutamento di medici e l'incarico sarà assegnato per 6 ore settimanali. Possono prendere parte all'Avviso i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale, medici inseriti nella graduatoria regionale di Medicina Generale, medici che frequentano il corso di formazione, medici neo laureati, quelli iscritti al corso di specializzazione e neolaureati iscritti all'Ordine dei Medici.

Il Tribunale per i diritti del malato di Licata, nei giorni scorsi, aveva inviato al Commissario Straordinario dell’Asp di Agrigento una nota per il potenziamento del Pronto soccorso in sofferenza per carenza di medici ed infermieri.

La carenza di personale al Pronto Soccorso è un problema che accomuna tutta a Sicilia. Giuseppe Bonsignore, segretario regionale del sindacato dei medici Cimo, ha fatto sapere che dovrebbero esserci 768 medici in servizio: ce ne sono solo 414, poco più della metà. Ecco perchè poi si assiste a interminabili attese soprattutto negli ospedali delle grandi città.

© Riproduzione riservata