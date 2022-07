Ingoia un cubetto di ghiaccio e rischia di soffocare, bimba di Favara salvata da un poliziotto

Un poliziotto dell’Ufficio Volanti di Agrigento ha salvato la vita a una bambina che stava per soffocare dopo aver ingoiato un cubetto di ghiaccio. Mentre si trovava in pizzeria con la famiglia, nel comune di Favara, libero dal servizio, l’agente ha visto una signora allarmata perchè la figlia di quattro anni non riusciva più a respirare dopo aver ingerito un cubetto di ghiaccio.

Il poliziotto, capita immediatamente la situazione, ha afferrato la bambina, ormai nel pieno di una crisi respiratoria e con le labbra cianotiche, e le ha praticato la manovra di Heimlich. Dopo diversi tentativi, e alcuni attimi di apprensione, la piccola ha sputato il ghiaccio e ha ripreso a respirare.

