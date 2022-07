Rogo minaccia le case a Bivona, il sindaco: «Opera degli incendiari»

Un vasto incendio ha interessato nelle scorse ore le campagne di Bivona, in contrada Prato, poco fuori il centro abitato. Le fiamme si sono propagate in pochi istanti, lambendo alcune abitazioni. Sul posto per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Il rogo è divampato a poca distanza da un edificio scolastico.

Diversi cittadini si sono dati da fare per come potevano per limitare la furia del fuoco. Il sindaco di Bivona Milko Cinà è certo che si sia trattato di incendio doloso, ritenendo che i piromani abbiano agito perché in quel momento non era attivo il servizio antincendio della Forestale. La situazione sta pian piano tornando alla normalità.

