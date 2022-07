Una turista canadese di 54 anni, in vacanza nell’Agrigentino, è morta al parcheggio Michelangelo della Scala dei Turchi di Realmonte a causa di un arresto cardio-circolatorio. La donna si è sentita male all’improvviso e s’è accasciata sul selciato. Inutili i soccorsi del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. (ANSA).

