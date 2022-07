Sorveglianza sulle spiagge ad Agrigento, aggiudicato il servizio: durerà solo 52 giorni

Malgrado la stagione estiva e balneare sia già iniziata, soltanto adesso è stato aggiudicato il servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge agrigentine. La sorveglianza e il soccorso verranno espletati per i prossimi 52 giorni.

A vincere la gara, è stata la cooperativa "Ulisse". Il servizio messo a bando andrà avanti per poco meno di due mesi, fino al 7 settembre, e sarà svolto nel tratto di costa compreso tra Zingarello e il Caos.

Saranno installate tre torrette di sorveglianza con quattro operatori per ogni singola postazione che lavoreranno in coppia con turni giornalieri dalle 9 alle 19.

Anche quest’anno, dunque, il servizio viene affidato a stagione in corso anche se la normativa del settore prevede che l’affidamento da parte dei Comuni avvenga già in primavera in maniera tale da arrivare già pronti in estate.

